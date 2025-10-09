لجنة نوبل تختار الفائز بجائزة السلام لعام 2025 من بين 338 مرشحًا

وذكرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان من بين الأسماء المدرجة في قائمة المرشحين، رغم أن القائمة لا تُنشر رسميًا، مشيرة إلى أن هذه المعلومة جاءت استنادًا إلى تأكيدات مديرة معهد أوسلو لأبحاث السلام.