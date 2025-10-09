لجنة نوبل تختار الفائز بجائزة السلام لعام 2025 من بين 338 مرشحًا

أفادت وكالة "فرانس برس" أن لجنة نوبل عقدت اجتماعها الأخير واختارت الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، من بين 338 مرشحًا، بينهم 244 فردًا و94 منظمة، على أن يُعلن الاسم في وقت لاحق.
وذكرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان من بين الأسماء المدرجة في قائمة المرشحين، رغم أن القائمة لا تُنشر رسميًا، مشيرة إلى أن هذه المعلومة جاءت استنادًا إلى تأكيدات مديرة معهد أوسلو لأبحاث السلام.
وأوضحت الصحيفة أن مديرة المعهد لم تستبعد فوز ترامب تمامًا، لكنها رجّحت ضعف احتمالاته نظرًا إلى نهجه التجاري المفرط في إدارة مفاوضات السلام، إلى جانب انسحاب الولايات المتحدة خلال فترة رئاسته من عدد من الاتفاقيات الدولية وتصريحاته المثيرة حول ضم غرينلاند للأراضي الأمريكية.
ويأتي ترشيح ترامب – بحسب الصحيفة – نتيجة دعوات من عدة شخصيات دولية، منها نائب رئيس لجنة الاستخبارات الكورية الجنوبية ورئيس تيمور الشرقية ورئيس بيلاروس ورئيس وزراء إسرائيل ووزير خارجية رواندا، إضافة إلى عضو في الكونغرس الأمريكي والحكومة الباكستانية لدوره في الوساطة بين إسلام أباد ونيودلهي.
وكان ترامب قد صرّح في فبراير الماضي بأنه يستحق نوبل للسلام، لكنه أكد أنه يسعى إلى إنقاذ الأرواح لا الحصول على الجائزة.