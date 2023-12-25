"التعاون الإسلامي" ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لمسار السلام في اليمن

وجددت الأمانة العامة للمنظمة التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي الدائم مع اليمن وشعبه، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية على الحوار البناء للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة، يضع حداً لمعاناة الشعب اليمني، ويمكنه من توجيه جهوده وقدراته نحو استتباب الأمن والاستقرار، ودفع التنمية الشاملة والمستدامة تحقيقا لتطلعاته.