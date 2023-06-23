ليبيا تضبط شبكة صينية لتعدين العملات المشفرة

يتطلب هذا النوع من مواقع التعدين التي تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم سبعة أيام في الأسبوع خوادم تحتاج إلى الطاقة بشكلٍ كبيرٍ واتصالٍ مستقرٍ وسريعٍ ومعدات باهظة الثمن، في بلد يتكرّر فيه انقطاع التيار الكهربائي وسرعة الإنترنت غير كافية وغير منتظمة.