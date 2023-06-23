ليبيا تضبط شبكة صينية لتعدين العملات المشفرة

أعلنت السلطات الليبية الخميس تفكيك شبكة لتعدين العملات المشفرة واعتقال عشرات الصينيين، فضلاً عن السيطرة على موقع في مدينة زليتن- غربي ليبيا، يُستخدم في هذه الأنشطة غير القانونية.
وقال مكتب النائب العام في إيجاز صحافي، بأنه تم "تفتيش المواقع التي استُخدمت لممارسة تعدين العملات الرقمية"، والتوصل إلى أنه تمّ تسخير إمكانات "مادية هائلة غرضها تعدين العملات الافتراضية بمعرفة خمسين شخصاً من الجنسية الصينية"، وصدرت أوامر باستجوابهم.
وأضاف البيان "بإيعاز تعيين الأضرار التي لحقت بالمال العام والمصلحة العامة نتيجة استعمال أجهزة عالية الطاقة، ومخالفة قواعد السياسة النقدية، صدر أمر بضبط وإحضار القائمين على العمل من حملة الجنسية الصينية".
وأظهر مقطع فيديو نُشر على صفحة النيابة العامة على فيسبوك مباني بلا نوافذ، مع عشرات الأشخاص، وكميات كبيرة من أجهزة الكمبيوتر بجميع أنواعها متناثرة على الأرض.
وباستثناء الأشخاص الصينيين المقبوض عليهم، لم يرد ذكر شركائهم الليبيين.
يتطلب هذا النوع من مواقع التعدين التي تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم سبعة أيام في الأسبوع خوادم تحتاج إلى الطاقة بشكلٍ كبيرٍ واتصالٍ مستقرٍ وسريعٍ ومعدات باهظة الثمن، في بلد يتكرّر فيه انقطاع التيار الكهربائي وسرعة الإنترنت غير كافية وغير منتظمة.