بدء محاكمة الرئيس الموريتاني السابق بتهمة إساءة استغلال منصبه لجمع ثروة طائلة

ويحاكَم ولد عبدالعزيز، الذي قاد البلد الصحراوي البالغ عدد سكانه 4.5 مليون نسمة، من عام 2008 إلى عام 2019، مع نحو عشر شخصيات بارزة، من بينها رئيسان سابقان للحكومة، ووزراء سابقون، ورجال أعمال.