أفغانستان.. حكومة طالبان ستحوّل بعض القواعد العسكرية الأجنبية السابقة إلى مناطق اقتصادية

وقال الملا بارادار في بيان يوم الأحد: "تقرَّر أن تتولى وزارة الصناعة والتجارة تدريجيًا السيطرة على القواعد العسكرية المتبقية للقوات الأجنبية بنيّة تحويلها إلى مناطق اقتصادية خاصة".