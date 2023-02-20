أفغانستان.. حكومة طالبان ستحوّل بعض القواعد العسكرية الأجنبية السابقة إلى مناطق اقتصادية

أعلنت حكومة طالبان في أفغانستان أنها ستحوّل بعض القواعد العسكرية الأجنبية السابقة إلى مناطق اقتصادية.
وتواجه أفغانستان أزمة اقتصادية وإنسانية متفاقمة منذ أن استعادت حركة طالبان السيطرة على البلاد في أغسطس 2021.
وظلت القوات العسكرية الأجنبية موجودة في البلاد لقرابة عقدين.
وأعلن القرار القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الملا عبدالغني برادار.
وقال الملا بارادار في بيان يوم الأحد: "تقرَّر أن تتولى وزارة الصناعة والتجارة تدريجيًا السيطرة على القواعد العسكرية المتبقية للقوات الأجنبية بنيّة تحويلها إلى مناطق اقتصادية خاصة".