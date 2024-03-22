نيجيريا: مقتل 23 جندياً في كمين مسلح

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، اليوم الجمعة: "نفّذ الجيش (عملية تمشيط) في المناطق القريبة من ماي في بوركينا فاسو من الثلاثاء إلى الأربعاء، لكن خلال انسحابه وقعت وحدة تابعة له في (كمين معقد) قُتل خلاله 23 جندياً".