الناخبون في قبرص يُدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

ويُتوقع ظهور النتيجة خلال ساعتين من إغلاق اللجان مساء اليوم.. وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية مطلقة، ستُجرى جولة إعادة في 12 من شهر فبراير الجاري.