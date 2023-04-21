الخارجية الصينية: لن نقدّم أيَّ تنازلات بشأن تايوان.. ومن يلعب بالنار سيحترق بالنهاية

وقال تشين غانغ، وفق "سكاي نيوز عربية": "نسمع في أغلب الأحيان تصريحات غريبة تدّعي أن الصين تتحدّى النظام الدولي الذي يستند إلى قواعد، وتحاول من جانب واحد تغيير الوضع القائم في مضيق تايوان بالقوة أو الإكراه".