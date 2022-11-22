"البنك الأوروبي للتنمية": لا يتوقع عودة وضع العالم لما قبل "كورونا" وحرب أوكرانيا

حذر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم (الثلاثاء) من أنه لا يتوقع عودة الوضع في العالم إلى طبيعته بعد أزمة وباء "كوفيد-19"، وفي ظل عواقب الحرب في أوكرانيا.
وأفادت رئيسة قسم الاقتصاد في البنك بياتا يافوريتش، بأن هذه الأحداث المتزامنة التي وجدت الحكومات والشركات صعوبة في مواجهتها، كأنها امتدت على مدى عِقد، وفقاً لـ"فرانس برس".
وقال في تقرير نشره البنك: "إنه مع توقّع اضطرابات جديدة قادمة، من الواضح أن لا عودة إلى أوضاع ما قبل الوباء وكأنّ شيئا لم يكن".
وبيّنت بياتا يافوريتش أن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا تسبب بـأكبر عملية نقل قسري لأشخاص في أوروبا منذ الأربعينيات.