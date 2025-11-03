الرئيس اللبناني: لا خيار أمامنا سوى التفاوض لتحقيق الاستقرار

ودعا الرئيس اللبناني القوى السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية والطائفية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إصلاحات انعكست إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية، متوقعًا نمو الاقتصاد بنسبة 5% بنهاية العام.