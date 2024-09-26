رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد وصوله نيويورك: لن نتوقف حتى نحقق كل أهدافنا

وأضاف نتنياهو في تصريح له بعد وصوله نيويورك: "سياستنا واضحة لن نتوقف حتى تحقق كل أهدافنا وفي مقدمتها عودة سكان الشمال إلى منازلهم سالمين.. هذه هي السياسة ولن يخطئ فيها أحد".