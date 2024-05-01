تركيا تنضمّ إلى جنوب أفريقيا في استئنافها ضدّ إسرائيل أمام "العدل الدولية"

أعلن وزيرُ الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم "الأربعاء"، أنّ بلاده قرّرت المشاركةَ في دعم الاستئناف المقدم من جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقال "فيدان" في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية "ريتنو مرسودي" في أنقرة: "بعد استكمال السياق القانوني لعملنا، سنقدم إعلان الانضمام الرسمي أمام محكمة العدل الدولية تنفيذًا للقرار السياسي الذي اتّخذناه"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف: "إن تركيا تواصل دعم الشعب الفلسطيني في جميع الظروف".
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت، الشهر الماضي، قرارًا جديدًا بناء على طلب من جنوب أفريقيا، تطالب فيه إسرائيل باتّخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفي 7 مارس طلبت جنوبُ أفريقيا من المحكمة فرضَ إجراءات طوارئ جديدة على إسرائيل بسبب المجاعة واسعة النطاق التي تحدث نتيجة الحصار والحرب التي تشنّها على غزة.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها جنوبُ أفريقيا من المحكمة اتّخاذَ إجراءات إضافية، بعد رفض طلبها الأول في فبراير.
وأعلنت جنوب أفريقيا أنها اضطرّت للعودة إلى المحكمة في ضوء الحقائق الجديدة والتغيرات في الوضع في غزة، خاصة وضع المجاعة واسعة النطاق.