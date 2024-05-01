تركيا تنضمّ إلى جنوب أفريقيا في استئنافها ضدّ إسرائيل أمام "العدل الدولية"

وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت، الشهر الماضي، قرارًا جديدًا بناء على طلب من جنوب أفريقيا، تطالب فيه إسرائيل باتّخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.