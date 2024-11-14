الناخبون في سريلانكا يصوتون في الانتخابات البرلمانية

يدلي الناخبون في سريلانكا اليوم بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.
ويصوت أكثر من 17 مليون ناخب مؤهل لاختيار أعضاء البرلمان الذي يتنافس فيه أكثر من 8 آلاف مرشح، في حين من المتوقع الإعلان عن نتائج الانتخابات غدًا.
ويحتاج حزب السلطة الشعبية الوطنية الذي يتزعمه الرئيس الجديد لسريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي، إلى زيادة كبيرة في أصواته، ليتمكن من الحصول على 113 مقعدًا لتشكيل حكومة أغلبية في البرلمان المكون من 225 عضوًا.
وكان ديساناياكي قد فاز في الانتخابات الرئاسية في 21 سبتمبر، بنسبة 42%، وعدمُ تحقيقه نسبة تتجاوز 50% من الأصوات أثار مخاوف حيال أداء حزبه في انتخابات اليوم.