"رويترز": "الفيدرالي الأميركي" يدرس تغييراً في القواعد لتوفير مليارات الدورات لـ 8 بنوك في البلاد

ويمثل استعداد البنك المركزي لمراجعة هذه المسألة تقدماً كبيراً في حملة البنوك الخليجية للاستثمار، التي استمرت لسنوات من أجل خفض الرسوم الإضافية، والتي لم تكتسب زخماً كبيراً حتى وقت قريب، كما أنه يُظهر أيضًا كيف أن المعركة الأوسع نطاقًا حول قواعد رأس المال تخلق فرصًا جديدة للبنوك للضغط من أجل الحصول على تنازلات تنظيمية أخرى طال انتظارها.