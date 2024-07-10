تصل خلال الأسابيع المقبلة.. واشنطن توافق على شحن قنابل تزن 500 رطل إلى إسرائيل

ومن جانب آخر، أكد مسؤول في الكونجرس أن المشرعين لم يتم إخطارهم بقرار شحن القنابل التي تزن 500 رطل، وهي جزء من صفقة سبق أن تم إخطار الكونجرس بها، وليس هناك شرط رسمي للإبلاغ عن الشحنات الفردية.