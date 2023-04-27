"الصحة العالمية": المختبر الوطني للصحة بالسودان محتل بقوة السلاح

أكد المدير الإقليمي للصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري أن المختبر الوطني للصحة بالسودان محتل تحت قوة السلاح.
وقال: أطراف النزاع في السودان تحتل مستشفيات بالخرطوم، والهجمات على البنية التحتية الصحية بالسودان في تصاعد.
وأضاف "المنظري": نطالب طرفي الصراع في السودان بإخلاء المرافق الصحية فوراً.
يشار إلى أن لجنة الأطباء في السودان أعلنت، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد القتلى إلى 303، و1848 إصابة بين المدنيين.
وقالت لجنة الأطباء، في بيان، إنه يوجد الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.
وأضافت وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية" أن الاشتباكات لا تزال جارية بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش لليوم الثاني عشر على التوالي.
وأشارت إلى أن من بين الوفيات 3 أطفال في مدينة الأبيض سقطوا يوم 26 أبريل نتيجة انفجار قذيفة.
وبلغ عدد الوفيات والإصابات التي تم حصرها بين المدنيين بتاريخ 26 أبريل، 8 حالات وفاة، و58 حالة إصابة.