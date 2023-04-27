"الصحة العالمية": المختبر الوطني للصحة بالسودان محتل بقوة السلاح

وقالت لجنة الأطباء، في بيان، إنه يوجد الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.