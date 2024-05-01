وثائق: أمريكا تدرس السماح لفلسطينيين من غزة بالهجرة إليها كلاجئين

وبعد مرور نحو 7 أشهر على الحرب الإسرائيلية، تحولت مساحات شاسعة من غزة إلى أنقاض، مما دفع 85 بالمائة من سكان القطاع إلى النزوح الداخلي، وسط حصار إسرائيلي خانق على إدخال الغذاء والمياه النظيفة والدواء إلى القطاع.