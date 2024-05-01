وثائق: أمريكا تدرس السماح لفلسطينيين من غزة بالهجرة إليها كلاجئين

ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس جلب فلسطينيين من قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بصفة لاجئين.
ونقلت "سي بي إس نيوز" عن وثائق حكومية، أن مسؤولين كبارًا ناقشوا التطبيق العملي لخيارات مختلفة لإعادة توطين الفلسطينيين من غزة الذين لديهم أقرباء مباشرون من الدرجة الأولى من المواطنين الأمريكيين أو المقيمين الدائمين.
وأوضحت أن الخيارات تتضمن استخدام برنامج قبول اللاجئين الأمريكي لمنح وضع اللاجئ لأولئك، الذين تمكنوا من الفرار من غزة إلى مصر.
ورجحت الشبكة أن يكون التنسيق مع مصر مطلوباً، لإخراج المزيد من الفلسطينيين من غزة ومعاملتهم بصفة لاجئين إذا كان لديهم أقارب أمريكيون.
وبعد مرور نحو 7 أشهر على الحرب الإسرائيلية، تحولت مساحات شاسعة من غزة إلى أنقاض، مما دفع 85 بالمائة من سكان القطاع إلى النزوح الداخلي، وسط حصار إسرائيلي خانق على إدخال الغذاء والمياه النظيفة والدواء إلى القطاع.