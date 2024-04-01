القدس تشهد أضخم مظاهرة ضد نتنياهو منذ 7 أكتوبر

فيما دخلت الحرب في غزة يومها الثامن والسبعين بعد المئة في ظل استمرار القصف الجوي والمدفعي العنيف على مناطق متفرقة من القطاع. وفي أبرز تطور ميداني يوم الاثنين، انسحبت قوات الجيش الإسرائيلي من مستشفى الشفاء ومحيطه بالكامل، بعد أن حاصرته لمدة أسبوعين، حسب وسائل إعلام فلسطينية.