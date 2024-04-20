العالم

"النواب الأمريكي" يقرُّ حزمة مساعدات أمنية بـ95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان

يُنقل التشريع إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه
مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي

أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم السبت حزمة دعم واسع بقيمة 95 مليار دولار، تُقدَّم كمساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بالرغم من اعتراضات مريرة من المتشددين الجمهوريين.

وينتقل التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية، الذي أقر إجراء مماثلاً قبل أكثر من شهرين، وفقًا لـ"رويترز".

ويُتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الإجراء الأسبوع المقبل، ويرسله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه؛ ليصبح قانونًا.

ولوح نحو عشرة من المشرعين الديمقراطيين بأعلام أوكرانية صغيرة عندما أصبح من الواضح أن جزءًا من الحزمة كان في طريقه إلى المرور.

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