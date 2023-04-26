القضاء الإيراني يُثبِت حكم الإعدام في حق مواطن يحمل الجنسية الألمانية

ثبّتت المحكمة العليا في طهران حكم الإعدام الصادر في حق المعارض الإيراني الألماني جمشید شارمهد بتهمة التورط في تفجير في العام 2008، بحسب ما أعلنت السلطة القضائية، اليوم (الأربعاء).
وأفاد المتحدث باسم القضاء مسعود سيتايشي، خلال مؤتمر صحفي في طهران بأن المحكمة العليا ثبتت الحكم الصادر في حق جمشید شارمهد، وبعد إخطار المحكمة سيتم اتخاذ إجراءات الإعدام، وفقًا لـ"فرانس برس".
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: "إن هذه الخطوة غير مقبولة، وندعو إيران إلى العودة فورًا عن هذا القرار الاعتباطي".
وأضافت: "إن شارمهد لم يحصل على الإطلاق على بداية محاكمة عادلة".
وأشارت إلى أن سفير بلادها سيقطع زيارة يقوم بها إلى الخارج، وهو في طور العودة إلى طهران؛ للتدخل لدى السلطات الإيرانية.