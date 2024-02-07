"أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية" يثمّن موقف السعودية وجهودها في دعم الشعب الفلسطيني

وأشارت إلى أن المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأمريكية أنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال من القطاع.