العالم
حرب غزة ستكلف إسرائيل 14 مليار دولار في 2024
تفاقم عجز الميزانية 3 أمثال
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الاثنين أن الحرب مع حركة "حماس" ستكلف إسرائيل على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) أخرى في عام 2024، وستؤدي إلى زيادة عجز ميزانيتها ثلاثة أمثال تقريبًا، متوقعة استمرار القتال حتى فبراير (شباط).
وأوضح نائب المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية إيتي طيمكين، في إحاطة لأعضاء الكنيست، أنه من المتوقع أن تستمر الحرب لمدة شهرين على الأقل في عام 2024؛ ما سيؤدي إلى إضافة 30 مليار شيكل للأمن، و20 مليارًا أخرى للنفقات المدنية والنفقات الأخرى، وفقًا لـ"فرانس برس".