حرب غزة ستكلف إسرائيل 14 مليار دولار في 2024

وأوضح نائب المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية إيتي طيمكين، في إحاطة لأعضاء الكنيست، أنه من المتوقع أن تستمر الحرب لمدة شهرين على الأقل في عام 2024؛ ما سيؤدي إلى إضافة 30 مليار شيكل للأمن، و20 مليارًا أخرى للنفقات المدنية والنفقات الأخرى، وفقًا لـ"فرانس برس".