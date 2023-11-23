"صحة غزة" توقف التنسيق مع "الصحة العالمية" في إخلاء المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم (الخميس)، وقف التنسيق الكامل مع منظمة الصحة العالمية بشأن إخلاء المصابين والطواقم الطبية من المستشفيات، بعد اعتقال إسرائيل مدير مجمع الشفاء الطبي في القطاع.
وحمّل المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في تصريحات متلفزة، الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن اعتقال الطواقم الطبية الفلسطينية في عمليات إخلاء مستشفى الشفاء في غزة.
وقال "القدرة": "إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياتهم، لا نستطيع معرفة عدد المعتقلين من مستشفى الشفاء، بسبب عدم القدرة على التواصل مع المستشفى".
وحذر من أن عدم وجود تقرير من منظمة الصحة العالمية بشأن عدد وأسماء المعتقلين يجعل فرصة تصفيتهم قائمة.
وطالب "القدرة" المنظمة الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة.