الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون يُحصِّن "نتنياهو" من العزل

أقرّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، مشروع "قانون أساس: الحكومة"، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذّره عن القيام بمهامه، وهو القانون الذي يُحصّن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يُحاكم بتهم فساد وخيانة الأمانة.
وحاز القانون على تصديق أغلبية 61 من أعضاء الكنيست الذين أيّدوه، فيما عارضه 47 عضواً، وتغيّب عن الجلسة عضوا الكنيست عن حزب الليكود دافيد بيتان ودافيد أمسالم، وعضو الكنيست عن شاس موشي أبوطبول، لكن هذا التغيب عن الجلسة لم يكن لأسبابٍ تتعلق بخلافاتٍ داخل الائتلاف الحكومي، وفقاً لـ"فرانس برس".
وصُودق على مشروع القانون الذي قدّمه رئيس الائتلاف أوفير كاتس من حزب الليكود، الذي يقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه وتنحيته من منصبه.