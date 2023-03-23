الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون يُحصِّن "نتنياهو" من العزل

وحاز القانون على تصديق أغلبية 61 من أعضاء الكنيست الذين أيّدوه، فيما عارضه 47 عضواً، وتغيّب عن الجلسة عضوا الكنيست عن حزب الليكود دافيد بيتان ودافيد أمسالم، وعضو الكنيست عن شاس موشي أبوطبول، لكن هذا التغيب عن الجلسة لم يكن لأسبابٍ تتعلق بخلافاتٍ داخل الائتلاف الحكومي، وفقاً لـ"فرانس برس".