العراق.. اقتحام البرلمان والكاظمي يعلن "تعطيل" الدوام الرسمي

من ناحيته، دعا الرئيس العراقي برهم صالح، الفرقاء السياسيين في البلاد إلى عقد حوار وطني، وتغليب لغة العقل. وشدد الرئيس العراقي على أن الحوار المطلوب بين الفرقاء السياسيين يجب أن يبحث جذور الأزمة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية؛ مشيرًا إلى أن الأوضاع في العراق تستدعي عملًا جادًّا نحو تصحيح المسارات ومحاربة الفساد وترسيخ قيم الدولة.