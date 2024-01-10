"نتنياهو": نحارب "حماس" ولا نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانه

وعلى الرغم من تأكيد إسرائيل العلني منذ مطلع العام الجديد أنها ستقلص الحرب، يقول سكان غزة إنهم لم يروا منها أي تراجع، حيث اضطر كل السكان تقريباً إلى النزوح عن ديارهم مرة واحدة على الأقل، بينما نزح العديد منهم عدة مرات أمام تقدم القوات الإسرائيلية، وفقاً للعربية نت.