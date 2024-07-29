"إف بي آي": الشرطة رصدت "كروكس" قبل ساعة من إطلاقه النار على "ترامب"

وأعلن مسؤولو "إف بي آي" بأنهم لم يحددوا بعد الدافع وراء تصرفات "كروكس"، وهو مطلق النار البالغ من العمر 20 عاماً، الذي قُتل برصاص أحد عملاء جهاز الخدمة السرية بعد أن أطلق النار، لكنهم ذكروا أنه أجرى عمليات بحث على الإنترنت حول حوادث إطلاق النار الجماعي السابقة، والأجهزة المتفجرة المرتجلة، ومحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا في مايو.