"إف بي آي": الشرطة رصدت "كروكس" قبل ساعة من إطلاقه النار على "ترامب"

كشف مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" اليوم (الاثنين)، عن أن الشرطة رصدت توماس كروكس، الذي حاول اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب قبل أكثر من ساعة من إطلاق النار في 13 يوليو، وقاموا بالتقاط صورة له لمشاركتها مع ضباط إنفاذ القانون الآخرين.
وقال كيفن روجيك، العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيتسبرغ، للصحفيين في إحاطة حول تحقيق الوكالة في محاولة الاغتيال: "تم التعرف على مطلق النار من قبل سلطات إنفاذ القانون كشخص مشبوه".
وأوضح "روجيك" أن ضابطاً محلياً التقط صورة للمشتبه به "كروكس"، وأرسلها إلى ضباط إنفاذ القانون الآخرين في مكان تجمع "ترامب" في بنسلفانيا في ذلك اليوم، وبعد حوالي 30 دقيقة، لاحظ مشغلون من فريق "سوات" أن "كروكس" يستخدم جهاز قياس المسافات، ويتصفح مواقع الأخبار، وفقاً لـ"رويترز".
وبيّن "روجيك" أن "كروكس" شوهد وهو يحمل حقيبة ظهر حوالي الساعة 5:56 مساءً، أي قبل أقل من 20 دقيقة من وقوع إطلاق النار، وفي الساعة 6:08 مساءً تم تصويره بواسطة كاميرا لوحة القيادة للشرطة، وهو يسير على السطح، حيث أطلق النار في النهاية.
وعلى الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ليس الوكالة المسؤولة عن التحقيق في أي إخفاق في حماية "ترامب"، إلا أن موظفي المكتب يقومون بتجميع التسلسل الزمني للأحداث.
وأعلن مسؤولو "إف بي آي" بأنهم لم يحددوا بعد الدافع وراء تصرفات "كروكس"، وهو مطلق النار البالغ من العمر 20 عاماً، الذي قُتل برصاص أحد عملاء جهاز الخدمة السرية بعد أن أطلق النار، لكنهم ذكروا أنه أجرى عمليات بحث على الإنترنت حول حوادث إطلاق النار الجماعي السابقة، والأجهزة المتفجرة المرتجلة، ومحاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا في مايو.
ووافق "ترامب"، الذي كان ناقداً شديداً لمكتب التحقيقات الفيدرالي، على إجراء مقابلة مع الضحية، التي ستكون "متسقة مع أي مقابلة مع الضحية نقوم بها"، بحسب ما قال "روجيك"، الذي أضاف: "نحن نريد أن نحصل على وجهة نظره".
وأكد "روجيك" أن "ترامب" أصيب برصاصة، سواء كانت كاملة أو تحطمت إلى قطع أصغر.
ووصف مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي "كروكس" بأنه شخص منعزل، وليس لديه أصدقاء أو معارف مقربون، حيث اقتصرت دائرته الاجتماعية بشكل أساسي على أفراد عائلته المباشرين.
وأفادوا بأن "كروكس" استخدم تطبيقات مشفرة لإجراء 25 عملية شراء متعلقة بالأسلحة النارية، وست مواد كيميائية أولية تستخدم في صنع الأجهزة المتفجرة.
ولم يثر اهتمامه الطويل بالعلوم وإجراء التجارب العلمية أي شكوك لدى والديه، اللذين تعاونا مع تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي.