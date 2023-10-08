"طوفان الأقصى" في يومها الثاني.. تواصل الاشتباكات وتكثيف الغارات على غزة

مع استمرار عملية "طوفان الأقصى" سقط مئات القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني، فيما تتواصل الاشتباكات في غلاف غزة، وامتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة وجنوب لبنان.
أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي؛ الأحد، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق لبنانية أطلقت منها قذائف باتجاه إسرائيل، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي مستعدٌ لكل السيناريوهات.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه تمّ إطلاق قذائف مدفعية من لبنان نحو مواقع للجيش في مزارع شبعا وجبل الشيخ.
ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تعليمات للمواطنين قرب حدود لبنان، بدخول المناطق المحصنة بعد تعرُّض المنطقة لإطلاق قذائف هاون.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تحديث لأرقام القتلى والمصابين منذ صباح أمس السبت، "استشهاد 256 مواطناً بينهم 20 طفلاً وإصابة 1788 مواطناً بجروحٍ مختلفة من بينهم 121 طفلاً.