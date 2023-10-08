"طوفان الأقصى" في يومها الثاني.. تواصل الاشتباكات وتكثيف الغارات على غزة

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تحديث لأرقام القتلى والمصابين منذ صباح أمس السبت، "استشهاد 256 مواطناً بينهم 20 طفلاً وإصابة 1788 مواطناً بجروحٍ مختلفة من بينهم 121 طفلاً.