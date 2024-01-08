الصين تعتقل "أجنبياً" بتهمة التجسس لصالح بريطانيا

وذكرت وزارة أمن الدولة في بيان على منصة ويتشات، أن جهاز "إم آي 6" استخدم مواطنًا أجنبيًا كنيته "هوانغ"، لتأسيس علاقة تعاون استخباراتية، وفقاً لـ"فرانس برس".