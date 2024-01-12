شبكة "CNN" تكشف الأسلحة التي ضربت بها الولايات المتحدة وبريطانيا الحوثيين

يتم إطلاق صواريخ توماهوك من فوق سطح البحر أو من الغواصات، وتحلق بسرعات دون سرعة الصوت على طرق "ملتوية" أو غير مستقيمة ويمكنها التغلب على أنظمة الدفاع الجوي، وفقًا لوثيقة مواصفات تابعة للبحرية الأمريكية.