بعد اغتيال "العاروري".. قناة عبرية: مصر أبلغت إسرائيل بتجميد وساطتها مع حماس

أبلغت جمهورية مصر العربية، الاحتلال الإسرائيلي أنها قررت تجميد جهود الوساطة في أعقاب اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري على الأراضي اللبنانية؛ حسب ما أفادت به القناة السابعة العبرية اليوم الأربعاء.
وأفادت التقارير -بحسب موقع "صدى البلد" المصري- بأن القاهرة أعربت عن استيائها الشديد لإسرائيل، التي قررت اغتيال المسؤول الكبير في حماس، بينما تعمل مصر على زيادة جهود الوساطة.
ونفّذت إسرائيل ضربة بثلاثة صواريخ من طائرة مُسَيرة استهدفت مقرًّا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأسفرت عن سقوط 6 شهداء وإصابة 11 آخرين.
وأكدت حركة حماس، اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة صالح العاروري، مع اثنين من قادة كتائب القسام (الذراع العسكرية لحماس)؛ سمير فندي "أبو عامر"، وعزام الأقرع "أبو عمار" في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية في لبنان.