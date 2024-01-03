بعد اغتيال "العاروري".. قناة عبرية: مصر أبلغت إسرائيل بتجميد وساطتها مع حماس

وأكدت حركة حماس، اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة صالح العاروري، مع اثنين من قادة كتائب القسام (الذراع العسكرية لحماس)؛ سمير فندي "أبو عامر"، وعزام الأقرع "أبو عمار" في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية في لبنان.