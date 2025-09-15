البيان الختامي للقمة الخليجية الاستثنائية بالدوحة: إدانة العدوان الإسرائيلي على قطر وتفعيل آليات الدفاع المشترك

- إدانة العدوان الإسرائيلي على دولة قطر بوصفه تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

- تأكيد التضامن الكامل مع قطر، والتشديد على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، واستعداد الدول لتسخير كافة إمكانياتها لدعم أمن قطر واستقرارها.

- توجيه مجلس الدفاع المشترك لعقد اجتماع عاجل في الدوحة، يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا، لتقييم الوضع الدفاعي وتفعيل آليات الردع والدفاع المشترك.

- اعتبار الاعتداء تهديدًا مباشرًا للأمن الخليجي المشترك والسلم والاستقرار الإقليمي، وتحذير من تداعيات السياسات العدوانية الإسرائيلية على مستقبل السلام.

- دعوة مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف الانتهاكات وفرض عقوبات رادعة، واعتبار الحادثة سابقة خطيرة تمس هيبة القانون الدولي.

- التشديد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لردع إسرائيل، وحماية المدنيين، وضمان احترام سيادة قطر.

- الإشادة بالجهود القطرية الأمنية والدفاع المدني في التعامل مع الحادث واحتواء تداعياته.

- التأكيد أن الاعتداء يعرقل دور قطر في الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، ويشكّل عقبة أمام الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام.

- التمسك بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

- شكر الدول العربية والإسلامية والصديقة التي سارعت إلى إدانة العدوان والتضامن مع قطر.

- دعوة دول العالم إلى إدانة العدوان وجرائم الإبادة التي تمارسها إسرائيل في غزة، بما في ذلك التهجير والتجويع واستهداف الصحفيين والطواقم الطبية والإنسانية.