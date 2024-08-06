أمريكا تتهم باكستانيًّا مرتبطًا بإيران بالتخطيط لاغتيال "ترامب" ومسؤولين آخرين

كشفت لائحة اتهام غير معلنة، ومسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة وجَّهت تهمًا لرجل باكستاني، يُقال إنه على صلة بإيران، فيما يتعلق بمؤامرة اغتيال فاشلة، ربما كانت تستهدف الرئيس السابق دونالد ترامب.