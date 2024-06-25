الأمور تتفاقم.."مستقبل أوروبا" في استطلاع رأي لمواطنيها.. دولة واحدة فقط متفائلة!

وكان البريطانيون أيضًا هم الأكثر احتمالاً للقول إن حالة بلادهم كانت "أسوأ بشكل عام" من الدول الغربية الأخرى، حيث قال 43% إن جميع الدول الأخرى أو معظمها كانت أفضل حالاً، واعتقد 35% أن المملكة المتحدة كانت في المتوسط، و10% فقط يعتقدون أن الوضع أفضل، وذلك بالمقارنة مع 41% من الإيطاليين الذين شعروا أن بلادهم في حالة أسوأ من الآخرين، و40% من الإسبان، و34% من الألمان، و29% من الفرنسيين، و27% من السويديين، و6% من الدنماركيين.