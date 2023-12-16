عطل تقني يؤجل زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية إلى لبنان

اضطرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى تأجيل زيارة كانت مقررة، اليوم (السبت)، إلى لبنان حتى الاثنين المقبل؛ بسبب عطل تقني في الطائرة التي كان يفترض أن تقلّها إلى بيروت.
ورأى طيّارو "فالكون 900"، التي كانت تقلّ الوزيرة إلى جانب مستشارين وصحافيين، أنه من الأفضل أن تعود الطائرة أدراجها إلى قاعدة فيلاكوبلي بالقرب من باريس، وفقاً لـ"فرانس برس".
ولم تلغ "كولونا" زيارتها تماماً، وستتوجه إلى بيروت الاثنين، غداة زيارتها لإسرائيل والضفة الغربية المحتلة الأحد.
وكان مقرراً أن تلتقي كولونا اليوم في بيروت، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى قائد قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان "يونيفيل".
وتأتي زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية إلى لبنان في إطار مساعي باريس لتجنّب اتساع رقعة التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله" إلى حرب شاملة.