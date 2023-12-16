عطل تقني يؤجل زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية إلى لبنان

اضطرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى تأجيل زيارة كانت مقررة، اليوم (السبت)، إلى لبنان حتى الاثنين المقبل؛ بسبب عطل تقني في الطائرة التي كان يفترض أن تقلّها إلى بيروت.