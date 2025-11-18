المجموعة الخليجية بالأمم المتحدة تدين التصريحات الإسرائيلية حول استخدام الأسلحة النووية بالمنطقة

وفي السياق، لفت نائب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الانتباه إلى التطورات المتصلة بخطة إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، معربًا عن تقدير المجموعة الخليجية للجهود التي تبذلها كل من دولة قطر ومصر إلى جانب الولايات المتحدة وتركيا في تيسير تنفيذها وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.