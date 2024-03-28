الرئيس الفلسطيني يمنح الثقة لحكومة "محمد مصطفى"

قدّم رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة، وقائمة التشكيل المقترحة إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس؛ وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها، فيما أصدر "عباس" قرارًا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة، وأصدر مرسومًا بشأن اعتماد تشكيلتها.
وستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس الأحد المقبل، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "معاً".
وأوضحت الوكالة أن برنامج الحكومة أكد أن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من الرئيس محمود عباس للحكومة.
وأضافت: برنامج الحكومة يتضمن العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهلنا في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.
وبينت أن البرنامج يشمل خططًا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن، وتعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني.