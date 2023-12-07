إسرائيل توافق على بناء 1700 وحدة استيطانية في القدس الشرقية

ويُستَخدم الخط الأخضر للإشارة إلى الخط الفاصل بين القدس الغربية والشطر الشرقي من المدينة الذي احتلته إسرائيل وضمته في العام 1967، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.