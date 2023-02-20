بينهم وزيران.. الاتحاد الأوروبي يعاقب 32 مسؤولاً إيرانيًّا قمعوا المظاهرات

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين تجميد أصول وحظر تأشيرات في حق وزيرَيْ التعليم والثقافة الإيرانيَّيْن، وذلك في إطار حزمة خامسة من العقوبات ضد طهران على خلفية قمع الاحتجاجات.
وتطول العقوبات الجديدة 32 شخصًا وكيانَيْن، وتستهدف خصوصًا نوابًا ومسؤولين قضائيين وسلطات سجون متهمين بالضلوع في حملة القمع، وفقًا لـ"فرانس برس".
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) تحركات احتجاجية، أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عامًا) بعد أيام من توقيفها من قِبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في البلاد.
وأوقفت إيران ما لا يقل عن 14 ألف شخص خلال الاحتجاجات، بحسب الأمم المتحدة.