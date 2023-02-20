بينهم وزيران.. الاتحاد الأوروبي يعاقب 32 مسؤولاً إيرانيًّا قمعوا المظاهرات

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) تحركات احتجاجية، أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عامًا) بعد أيام من توقيفها من قِبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في البلاد.