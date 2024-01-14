ارتفاع عجز ميزانية "إسرائيل" إلى 6.6% بسبب تكلفة عدوانها على غزة

ووفقًا لمسودة الميزانية، سيؤدي العدوان على غزة، والذي بدأ في السابع من أكتوبر، إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري، بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.