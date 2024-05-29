"جيش الاحتلال" يعلن مقتل 3 من جنوده وإصابة 7 بجروح خطيرة في رفح

يشار -وفق "روسيا اليوم"- إلى أن حصيلة القتلى من الضباط والجنود الإسرائيليين، منذ السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 635 قتيلًا؛ في حين بلغت حصيلة القتلى منذ الاجتياح البري لقطاع غزة 286 قتيلًا، وأصيب 3617 جنديًّا بينهم 1810 إصابات خلال العملية البرية.