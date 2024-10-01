الأمم المتحدة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعيق الاستعدادات لموسم الأمطار في غزة

وحذّر المكتب، في بيان له، أمس، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) من أن الأمطار والسيول المحتملة من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب في القطاع، وحدوث مشكلات صحية ومزيد من النزوح.