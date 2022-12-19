إيران.. مقتل سجين بالرصاص قبل تنفيذ حكم الإعدام

بعد ورود أنباء عن نقل 15 نزيلاً في سجن كرج المركزي، شمالي إيران، إلى الانفرادي لتنفيذ حكم الإعدام ضدهم، أفادت معلوماتٌ بمقتل أحد السجناء بعد إطلاق الرصاص من الخلف من قِبل أحد مسؤولي السجن.