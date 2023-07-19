"بوتين": سنعود إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا تمت الاستجابة لمطالبنا

وتفصيلاً، قال "بوتين" خلال اجتماع حكومي، نقل التلفزيون وقائعه: "ندرس إمكانية العودة إلى الاتفاق، ولكن بشرط: أن تؤخذ كل مبادئ مشاركة روسيا في هذا الاتفاق في الاعتبار، وتُنفَّذ بالكامل، ومن دون استثناء".