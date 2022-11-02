العنف الإيراني يتواصل.. اشتباكات وإطلاق نار على المحتجين بطهران

إلا أن القوى الأمنية تصدت لها بعنف، ما أدى إلى مقتل المئات من المحتجين، إذ أكد عدد من المنظمات الحقوقية مقتل ما لا يقل عن 250 متظاهرًا، فيما اعتقل الآلاف في أنحاء البلاد.