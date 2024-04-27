اعتقال 100 طالب خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في جامعة بوسطن

وقالت الجامعة عبر منصة "إكس": "في إطار عملية الإخلاء هذه، أوقفت الشرطة نحو مئة شخص. تم الإفراج عن الطلاب الذين أظهروا بطاقات انتسابهم الى جامعة نورث إيسترن، وتم توقيف من رفضوا إثبات انتسابهم".