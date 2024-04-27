العالم

اعتقال 100 طالب خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في جامعة بوسطن

يخضعون لإجراءات تأديبية
طلاب في جامعة بوسطن يتظاهرون لوقف الحرب على قطاع غزة
طلاب في جامعة بوسطن يتظاهرون لوقف الحرب على قطاع غزة

أوقف مئة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين اليوم (السبت)، في حرم جامعة في بوسطن الأمريكية وقامت الشرطة بفض اعتصامهم، بحسب ما أفادت جامعة "نورث إيسترن يونيفرسيتي".

وقالت الجامعة عبر منصة "إكس": "في إطار عملية الإخلاء هذه، أوقفت الشرطة نحو مئة شخص. تم الإفراج عن الطلاب الذين أظهروا بطاقات انتسابهم الى جامعة نورث إيسترن، وتم توقيف من رفضوا إثبات انتسابهم".

وأضافت: "إن إهانات عنيفة معادية للسامية مثل، اقتلوا اليهود أطلقت مساء أمس داخل الحرم الجامعي"، وفقاً لـ"فرانس برس".

وأعربت الجامعة عن عزمها إخضاع الطلاب المشاركين في التظاهرة لإجراءات تأديبية في نطاق الجامعة، وليس لعقوبات قانونية".

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