واشنطن تعلن عن مقتل 3 أمريكيين على الأقل في هجوم حركة حماس على إسرائيل

وتفصيلاً، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"دعم إضافي" لإسرائيل إثر هجمات حماس، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأحد، مشيرًا إلى أن بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن مساعدة عسكرية أمريكية إضافية في طريقها إلى إسرائيل.