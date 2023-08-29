مَن سيقود "فاغنر" بعد مقتل بريغوجين؟

داخل فاغنر يحمل تروشيف لقب "الشعر الرمادي" (بالروسية "سيدوي")، نسبة إلى الشيب في شعره. تقول صحيفة كومرسانت الروسية، إن تروشيف كان من بين الحاضرين في اجتماع في الكرملين مع الرئيس بوتين وبعض من قادة فاغنر، بعد خمسة أيام من التمرد الفاشل الذي قاده بريغوجين.