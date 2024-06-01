"خطة أمريكا لوقف الحرب بغزة" تتفاعل.. إندونيسيا تعلن استعدادها لإرسال قوات حفظ سلام

وتابع: "يسرُّنا أن نسمع أن ممثلي حماس أعربوا عن رد فعل إيجابي"، مؤكدًا أن إندونيسيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها لتقديم المساعدة الإنسانية، فضلًا عن "توفير قوات حفظ سلام كبيرة للحفاظ على وقف إطلاق النار ومراقبته"؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم".