مصر تحصل على أولى دفعات قرض "النقد الدولي" الأسبوع المقبل

وذكر "مدبولي" في كلمة أثناء متابعة مشروعات صناعية في مدينة العاشر من رمضان شرقي القاهرة، أن "الدولة ستعمل على ضمان استكمال كل مسارات الإصلاح وعودة التدفقات الدولارية إلى طبيعتها".