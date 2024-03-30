مصر تحصل على أولى دفعات قرض "النقد الدولي" الأسبوع المقبل

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (السبت)، أن الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي ستصل الأسبوع المقبل.
وذكر "مدبولي" في كلمة أثناء متابعة مشروعات صناعية في مدينة العاشر من رمضان شرقي القاهرة، أن "الدولة ستعمل على ضمان استكمال كل مسارات الإصلاح وعودة التدفقات الدولارية إلى طبيعتها".
وأضاف أن "الدولة ستضع نصب أعينها كل الموارد التي ستدخل دولاراً للبلاد، وتعمل على ترشيد الإنفاق وتقليل الفجوة الدولارية".
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، أمس أن مجلسه التنفيذي أجرى المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر الاقتصادي، ووافق على زيادة الاتفاق الأصلي مع مصر بواقع 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن مصر بوسعها سحب حوالي 820 مليون دولار فوراً.